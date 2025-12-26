La semana sigue con sensaciones térmicas elevadas: mirá el pronóstico del viernes y del fin de semana

Este viernes 26 de diciembre comenzó fresco a templado, con algunas nieblas y neblinas aisladas. Sin embargo, la temperatura comenzó a aumentar de forma gradual.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros , dijo que la tarde estará calurosa, con sensaciones térmicas elevadas y cielo ligeramente nublado. La noche estará con temperaturas agradables.

Las temperaturas máximas previstas superan ampliamente los 30 °C, señaló Cisneros. Por ejemplo, en el sur, ascenderá a 36 °C. Mirá el detalle, por zonas.

NORTE:

MÁX. : 38 ºC

MÍN.: 22 ºC

SUR:

MÁX.: 36 ºC

MÍN.: 22 °C

ESTE:

MÁX.: 35 °C

MÍN.: 18 °C

OESTE:

MÁX.: 38 °C

MÍN.: 22 °C

ÁREA METROPOLITANA:

MÁX.: 32 °C

MÍN.: 24 °C

¿Cómo estará el fin de semana? Cisneros indicó en su pronóstico que el sábado comenzará templado, con gradual aumento de nubosidad y humedad. Advierte que desmejorará por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias aisladas. Y la tarde será inestable, con abundante nubosidad, persistiendo algunas lluvias aisladas en la zona norte.

En tanto, el domingo, la mañana estará fresca aun con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.