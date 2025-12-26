RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico de nubel cisneros

La semana sigue con sensaciones térmicas elevadas: mirá el pronóstico del viernes y del fin de semana

Nubel Cisneros pronosticó 36 °C de máxima este viernes en el sur del país. Mirá el detalle.

PALACio-legislativo-fachada-ciudad-feriado-transito sol soleado calor

Este viernes 26 de diciembre comenzó fresco a templado, con algunas nieblas y neblinas aisladas. Sin embargo, la temperatura comenzó a aumentar de forma gradual.

El meteorólogo de Subrayado, Nubel Cisneros, dijo que la tarde estará calurosa, con sensaciones térmicas elevadas y cielo ligeramente nublado. La noche estará con temperaturas agradables.

Las temperaturas máximas previstas superan ampliamente los 30 °C, señaló Cisneros. Por ejemplo, en el sur, ascenderá a 36 °C. Mirá el detalle, por zonas.

la navidad comenzo ventosa y con sensible baja de temperatura: mira el pronostico de este jueves 25
Seguí leyendo

La Navidad comenzó ventosa y con sensible baja de temperatura: mirá el pronóstico de este jueves 25

NORTE:
MÁX. : 38 ºC
MÍN.: 22 ºC

SUR:
MÁX.: 36 ºC
MÍN.: 22 °C

ESTE:
MÁX.: 35 °C
MÍN.: 18 °C

OESTE:
MÁX.: 38 °C
MÍN.: 22 °C

ÁREA METROPOLITANA:
MÁX.: 32 °C
MÍN.: 24 °C

¿Cómo estará el fin de semana? Cisneros indicó en su pronóstico que el sábado comenzará templado, con gradual aumento de nubosidad y humedad. Advierte que desmejorará por el suroeste y litoral con tormentas y lluvias aisladas. Y la tarde será inestable, con abundante nubosidad, persistiendo algunas lluvias aisladas en la zona norte.

En tanto, el domingo, la mañana estará fresca aun con restos de nubosidad en las fronteras norte y noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde continuará cálida a calurosa con cielo parcialmente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

Temas de la nota

Lo más visto

video
MONTEVIDEO

IMM comenzará a fiscalizar a partir del 15 de enero a vehículos que circulen por la senda Solo Bus
LA PAZ, CANELONES

Imputaron y enviaron a prisión a una mujer por causarle quemaduras y lesiones a su hija de 13 años
SE HACÍA PASAR POR EL ENCARGADO

Condenaron a empleado de automotora que usaba el nombre de la empresa para estafar clientes
Rambla y perinetti

Nuevo choque frontal en la curva de Punta Gorda dejó cuatro heridos, uno de ellos grave
EMPRESAS PÚBLICAS

UTE y Antel definieron aumento de tarifas para 2026 y el Poder Ejecutivo analizará los informes de las empresas

Te puede interesar

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Policiales

Encontraron a Milagros Sánchez, la joven que estaba desaparecida desde el 9 de diciembre
Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
METEOROLOGÍA

Inumet emitió aviso especial a la población por tormentas muy fuertes y altas temperaturas hasta los 38ºC
Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad video
Policiales

Dos muertes y más de 40 lesionados en siniestros de tránsito entre Nochebuena y Navidad

Dejá tu comentario