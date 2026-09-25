Nubel Cisneros prevé un fin de semana cálido, con temperaturas máximas cerca de los 30º y mínimas por encima de 10º. El sábado de tarde desmejora por el norte y noreste con lluvias y tormentas, que el domingo se extienden al resto del país, adelante el meteorólogo de Subrayado.
Fin de semana cálido, con lluvias y tormentas desde el sábado de noche en gran parte del país
Nubel Cisneros prevé un fin de semana cálido, con temperaturas máximas cerca de los 30º. El sábado de tarde desmejora por el norte con lluvias y tormentas, que el domingo se extienden al resto del país.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presentará fresca a templada con algunas neblinas aisladas en las zonas sureste y este. En la tarde sigue el tiempo cálido a caluroso con cielo algo a parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.
El sábado comienza fresco a templado con gradual aumento de nubosidad y humedad. La tarde se presentará templada a cálida con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas.
El fin de semana empieza con calor y termina con lluvias y tormentas, según el pronóstico de Nubel Cisneros
El domingo tendremos una mañana fría a fresca con mucha nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas en las zonas norte y noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con mucha nubosidad desmejorando en el resto del país, hacia la noche por el suroeste.
Viernes 25
Zona Norte: máxima 30º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 14º
Sábado 26
Zona Norte: máxima 29º y mínima 9º
Zona Sur: máxima 26º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 10º
Domingo 27
Zona Norte: máxima 27º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º
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