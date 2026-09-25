Fin de semana cálido, con lluvias y tormentas desde el sábado de noche en gran parte del país

Nubel Cisneros prevé un fin de semana cálido, con temperaturas máximas cerca de los 30º y mínimas por encima de 10º. El sábado de tarde desmejora por el norte y noreste con lluvias y tormentas, que el domingo se extienden al resto del país, adelante el meteorólogo de Subrayado.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presentará fresca a templada con algunas neblinas aisladas en las zonas sureste y este. En la tarde sigue el tiempo cálido a caluroso con cielo algo a parcialmente nublado, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El sábado comienza fresco a templado con gradual aumento de nubosidad y humedad. La tarde se presentará templada a cálida con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas.

El domingo tendremos una mañana fría a fresca con mucha nubosidad persistiendo tormentas y lluvias aisladas en las zonas norte y noreste. En la tarde se mantendrá el tiempo templado a cálido con mucha nubosidad desmejorando en el resto del país, hacia la noche por el suroeste. Viernes 25 Zona Norte: máxima 30º y mínima 16º Zona Sur: máxima 26º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 25º y mínima 14º Sábado 26 Zona Norte: máxima 29º y mínima 9º Zona Sur: máxima 26º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 24º y mínima 10º Domingo 27 Zona Norte: máxima 27º y mínima 16º Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 14º