ACCIDENTE EN PAYSANDÚ

Camión despistó y cayó de un puente en ruta 3; su conductor fue internado en Paysandú

El accidente ocurrió en la pasada medianoche, en el kilómetro 351 de ruta 3. El conductor perdió el dominio del camión y cayó del puente. Sufrió varias heridas y fue trasladado a Paysandú.