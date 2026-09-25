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ACCIDENTE EN PAYSANDÚ

Camión despistó y cayó de un puente en ruta 3; su conductor fue internado en Paysandú

El accidente ocurrió en la pasada medianoche, en el kilómetro 351 de ruta 3. El conductor perdió el dominio del camión y cayó del puente. Sufrió varias heridas y fue trasladado a Paysandú.

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Un camión que transportaba un contenedor con productos informáticos despistó y cayó de un puente en el kilómetro 351 de ruta 3, en Paysandú.

Su conductor, único ocupante del camión, sufrió varias heridas y fue trasladado de urgencia a un centro de salud del departamento.

La cabina del camión quedó en el suelo, debajo del puente, mientras que el contenedor quedó colgando del mismo, informa Policía Caminera.

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