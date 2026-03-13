RECIBÍ EL NEWSLETTER
Imputan tres delitos de rapiña y un hurto al delincuente que le disparó con una escopeta a un repartidor

El delincuente fue detenido en un allanamiento que hicieron policías de investigaciones de Zona IV. Ya tenía dos antecedentes penales.

Delincuentes identificados y uno detenido. Foto: archivo Subrayado.

El lunes dos delincuentes intentaron rapiñar al conductor de un camión de reparto, un hombre de 57 años.

Ocurrió en el cruce de Timote y Victoria, en Belvedere. Los delincuentes lo amenazaron con una escopeta y le dispararon en una pierna. No pudieron asaltarlo, pero robaron una bicicleta del lugar y escaparon.

El caso recayó en investigadores de la Zona Operacional IV que identificaron a los rapiñeros. Eran los mismos que venían siendo investigados por otros delitos similares.

Tras el intento de rapiña al repartidor, los policías hicieron un allanamiento y detuvieron a uno de ellos.

Los investigadores ya habían juntado evidencia que permitió demostrar que esa persona también había participado de otras rapiñas.

El detenido tiene 31 años y dos antecedentes penales, el último de 2020 por posesión de sustancias estupefacientes.

Fue puesto a disposición de la Justicia que en las últimas horas lo imputó por tres delitos de rapiña, uno de ellos en grado de tentativa y un delito de hurto especialmente agravado.

El delincuente cumplirá prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación para llegar a la sentencia por estos cuatro delitos.

