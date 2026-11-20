Este viernes las lluvias aisladas son el sur y este; el sábado mejora y deja un fin de semana agradable, soleado y primaveral. El informe de Nubel Cisneros con el detalle día a día.
El fin de semana comienza con lluvias aisladas este viernes, todo el día, pero mejora el sábado y domingo
Este viernes las lluvias aisladas son el sur y este; el sábado mejora y deja un fin de semana agradable, soleado y primaveral. El informe de Nubel Cisneros con el detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas principalmente en las zonas sur y este.
El sábado comienza fresco con cielo ligeramente nublado, algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas agradables en la noche.
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El domingo se espera un inicio de jornada fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado. Hacia la noche se espera el pasaje de nubosidad por la costa este.
Viernes 20
Zona Norte: máxima 34º y mínima 12º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 14º
Sábado 21
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º
Domingo 22
Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 29º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 14º
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