Este viernes las lluvias aisladas son el sur y este; el sábado mejora y deja un fin de semana agradable, soleado y primaveral. El informe de Nubel Cisneros con el detalle día a día.

De acuerdo a su informe, la mañana de este viernes se presenta fresca a templada con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y lloviznas aisladas principalmente en las zonas sur y este.

El sábado comienza fresco con cielo ligeramente nublado, algunas neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con buena presencia de Sol, manteniendo temperaturas agradables en la noche.

El domingo se espera un inicio de jornada fresca a templada con nieblas y neblinas aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con cielo escasamente nublado. Hacia la noche se espera el pasaje de nubosidad por la costa este. Viernes 20 Zona Norte: máxima 34º y mínima 12º Zona Sur: máxima 29º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 14º Sábado 21 Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º Zona Sur: máxima 30º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º Domingo 22 Zona Norte: máxima 34º y mínima 14º Zona Sur: máxima 29º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 14º

Temas de la nota fin de semana

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