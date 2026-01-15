Filmaron un tiburón martillo que apareció en aguas de La Paloma; bióloga explicó su presencia en la zona

Un tiburón martillo fue avistado en aguas de La Paloma este miércoles y sus imágenes difundidas en redes sociales en la cuenta de Instagram Josedapv.

La bióloga Graciela Fabiano explicó que en Rocha ya conocen al tiburón martillo y que le llaman "las cornudas". "Hay básicamente dos especies más comunes, sphyrna zygaena, más frecuente, y otra poco frecuente que es la cornuda, más chiquita", detalló.

"Siempre fueron objeto de pesca artesanal y también en algunos casos industrial. No son agresivos, son tiburones de gran porte, que se distribuyen en climas tropicales y subtropicales, y por lo menos sphyrna zygaena, que probablemente se trate de esa especie el ejemplar que apareció en el video, tiene esta zona como área de parición y cría", añadió.

Aseguró que "no hay absolutamente ningún reporte de ataques a bañistas. Naturalmente no atacan en estas latitudes".

Además, dijo que pescadores artesanales que ponen sus redes en busca de cazones, atrapan incidentalmente juveniles de estos tiburones martillo.