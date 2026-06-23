Fiat Uruguay presentó la campaña "Una que conocemos todos"

La campaña tiene como protagonistas a los modelos Fiat Toro y Fiat Strada en sus distintas versiones, dos referentes de la marca dentro de una categoría clave para el mercado uruguayo. En particular, Strada se consolida como la pick up más vendida del segmento, un desempeño que ha contribuido significativamente al posicionamiento de Fiat como líder del mercado automotor nacional. Por otro lado, Toro aprovecha esta instancia para presentar la versión 2026 de su modelo, que llega al mercado con un renovado diseño exterior, mejoras en equipamiento y una actualización integral de su propuesta.

Reconocidas por su versatilidad, capacidad de carga y robustez, las pick ups Fiat incorporan además un equipamiento cada vez más tecnológico y sofisticado. Esta combinación permite ofrecer una experiencia de manejo con altos niveles de confort y conectividad, sin resignar la practicidad y funcionalidad que demandan quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo.

El objetivo de la campaña es reforzar el posicionamiento alcanzado por las pick ups Fiat, destacando sus principales atributos y fortaleciendo su vínculo con los consumidores uruguayos, tanto en Montevideo como en el interior del país.

Seguí leyendo Publicis Impetu es reconocida como una de las 20 agencias más efectivas del mundo

La producción audiovisual se realizó durante una jornada de rodaje en Punta Espinillo y contó con la dirección de Oriental Films y el desarrollo creativo de Publicis Ímpetu, bajo la dirección creativa de Esteban Barreiro.

Como resultado de este trabajo conjunto entre Grupo Sevel, Publicis Ímpetu y Oriental Films, la campaña se despliega en formato 360°, con presencia en televisión, cine, radio, redes sociales y plataformas digitales, ampliando su alcance a nivel nacional y reafirmando el liderazgo de Fiat en el segmento de pick ups.

Una que conocemos todos - Fiat Uy