Antel Summit 2026: un encuentro para pensar el futuro tecnológico del país

El 12 de agosto se realizará el Antel Summit 2026, un encuentro para pensar el futuro tecnológico de Uruguay y América Latina con la participación de expositores nacionales y extranjeros.

La actividad, bajo el lema “Soberanía en tiempo real”, tendrá lugar en el Antel Arena y se inscribe en el proceso de transición actual de Antel, de una empresa de telecomunicaciones tradicional (Telco) a una plataforma integral de tecnología (Techco).

Entre los oradores se encontrarán:

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Irene Solaiman - Ex-OpenAI y líder mundial en políticas y seguridad de Inteligencia Artificial (IA). Expondrá sobre la urgencia de una Gobernanza Ética.

Cecilia Rikap - Economista e investigadora especializada en Big Tech. Brindará su análisis sobre el poder corporativo en la era de la IA y la nube.

Hernán Casciari - Escritor y productor cultural. Explorará cómo la conectividad digital permite la soberanía del creador.

Roberto Musso - Músico e ingeniero en sistemas. Analizará la intersección entre el método científico y el arte.

Laura Macció - Referente en biotecnología. Presentará soluciones tecnológicas para la prevención de pandemias globales.

Helena Rovner - Investigadora del Banco Mundial y referente en temáticas vinculadas al uso de la IA en educación.

Paco Martin - Miembro del equipo de IBM Quantum. Expondrá su enfoque para abordar algoritmos y la resolución de problemas complejos.

Espacio para el sector empresarial

El Antel Summit 2026 tendrá una zona especialmente dedicada al público corporativo y sector público.

Líderes tecnológicos globales presentarán cómo la computación cuántica, la soberanía de datos, el 6G y la IA generativa están redefiniendo la productividad y la competitividad empresarial.

Habrá workshops y charlas técnicas, que permitirán profundizar en temas como la criptografía post-cuántica, agentes de IA para infraestructura y el desarrollo de capacidades propias que garanticen la autonomía tecnológica.

Entrada sin costo

El ingreso al encuentro será sin costo, previo canje de las entradas en Tickantel (www.tickantel.com.uy).

Acceda a la agenda completa del evento: https://antel.com.uy/web/antelsummit#agenda.