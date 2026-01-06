Festival Internacional de Cine de Punta del Este: la edición 28º tendrá películas de 23 países

El Festival Internacional de Cine de Punta del Este tuvo su primera edición en 1951. Se creó con el fin de ser una herramienta para el desarrollo del sector audiovisual uruguayo, para contribuir a la construcción de público cinematográfico y ser a la par, un factor de interés turístico cultural.

Lo organiza la Intendencia de Maldonado a través de la Dirección General de Cultura y en 2026 llega a su edición número 28.

Este año se llevará a cabo del 7 al 13 de febrero en tres sedes: la sala Cantegril, el Teatro de Verano, Margarita Xirgu y Grupocine.

Exhibirá 45 títulos y el acceso para todas las funciones es gratuito.

Habrá competencias en las que los largometrajes de ficción y documentales iberoamericanos, que se disputarán el premio Mauricio Litman, en honor al fundador del festival, y el lobo marino respectivamente.

También ofrecerá una muestra del panorama internacional; habrá homenajes, exhibiciones especiales, retrospectivas y un espacio específico para la producción local.

La programación incluye audiovisuales provenientes de 23 paíes: Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, México, Perú, República Dominicana, Venezuela, Alemania, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Hungría, Italia, Marruecos, Portugal, Tailandia y Túnez.