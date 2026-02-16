Un conductor de 69 años resultó con varias lesiones tras ser embestido por el vehículo de un joven de 24 años que cruzó con luz roja. El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 14 horas de este lunes en el cruce de avenida Garibaldi y General Urquiza en La Blanqueada.
Conductor cruzó con luz roja y chocó a otro vehículo; un hombre de 69 años resultó con varias lesiones
El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 14 horas de este lunes en el cruce de avenida Garibaldi y General Urquiza en La Blanqueada.
De acuerdo a los registros de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, el menor de los conductores cruzó la intersección sin estar habilitado por el semáforo.
El choque provocó lesiones en el hombre de 69 años, que fue asistido por un equipo médico de emergencia y diagnosticado como politraumatizado moderado. Fue trasladado a un centro de salud. En tanto, el otro conductor no requirió atención sanitaria.
Seguí leyendo
Prisión preventiva para el conductor alcoholizado que chocó y mató a dos personas en Kiyú
Uno de los conductores fue multado por no tener licencia de conducir ni seguro obligatorio. Las pruebas de alcohol en sangre que se le realizaron a ambos dio resultado cero.
Temas de la nota
Lo más visto
barrio colón
Intento de rapiña en estación de servicio terminó con un delincuente baleado por un policía de particular
SERIOS INCIDENTES EN CONTROL POLICIAL
Insultos y pedreas a la Policía en Piedras Blancas: efectivo mordido por un perro, mujer detenida y moto incautada
KIYÚ-SAN JOSÉ
Conductor alcoholizado chocó a una moto y mató a dos personas; los cuerpos fueron encontrados a metros del lugar
HASTA LA HORA 14.00
Rige advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para 7 departamentos
PARO CARDÍACO
Dejá tu comentario