LA BLANQUEADA

Conductor cruzó con luz roja y chocó a otro vehículo; un hombre de 69 años resultó con varias lesiones

El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 14 horas de este lunes en el cruce de avenida Garibaldi y General Urquiza en La Blanqueada.

Un conductor de 69 años resultó con varias lesiones tras ser embestido por el vehículo de un joven de 24 años que cruzó con luz roja. El siniestro de tránsito ocurrió sobre las 14 horas de este lunes en el cruce de avenida Garibaldi y General Urquiza en La Blanqueada.

De acuerdo a los registros de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, el menor de los conductores cruzó la intersección sin estar habilitado por el semáforo.

El choque provocó lesiones en el hombre de 69 años, que fue asistido por un equipo médico de emergencia y diagnosticado como politraumatizado moderado. Fue trasladado a un centro de salud. En tanto, el otro conductor no requirió atención sanitaria.

Uno de los conductores fue multado por no tener licencia de conducir ni seguro obligatorio. Las pruebas de alcohol en sangre que se le realizaron a ambos dio resultado cero.

