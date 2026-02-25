Ferrés cuestionó rescisión del contrato con Cardama y aseguró que debió ser la última alternativa

El prosecretario y secretario de la Presidencia en el gobierno de Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, emitió un comunicado en las últimas horas sobre la situación del astillero español Cardama .

Ferrés indica que se trata de su opinión personal jurídica sobre la rescisión unilateral por parte del gobierno para la construcción y suministro de las dos patrullas oceánicas con la empresa española.

El exjerarca plantea 25 puntos en su documento y en el primero, explica que para analizar la naturaleza jurídica de la garantía de fiel cumplimiento del contrato administrativo y su impacto en la validez y eficacia de este, hay que distinguir entre presupuestos y elementos del contrato administrativo.

A su vez, invita a manejar de forma adecuada los concepto de validez y eficacia y se cuestiona ¿cuál sería un caso de vicio en un elemento del contrato no subsanable? Llevándolo a un extremo, que Cardama no sea Cardama, señala Ferrés y acota, que estaría viciado el consentimiento contractual dolosamente, vicia de nulidad uno de los elementos subjetivos o que las OPV no se estuvieran construyendo; de comprobarse estas acciones, el contrato sería inválido, pero afirma que no es el caso.

Además, sostiene que todos los contratos administrativos complejos, tienen altos y bajos a lo largo de su ejecución. Lo más común es que la administración constate atrasos en cronogramas de obra o defectos técnicos a subsanar. Se sanciona, pero no se rescinde.

Ferrés sentenció su carta indicando que la rescisión unilateral debe ser la última alternativa, antes se debe intimar bajo apercibimiento a la contraparte y si se logra, que la contraparte pueda subsanar lo que concierne a la garantía de fiel cumplimiento y así poder ejecutar el contrato en procura de obtener las patrullas oceánicas.