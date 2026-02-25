RECIBÍ EL NEWSLETTER
EXPROSECRETARIO

Ferrés cuestionó rescisión del contrato con Cardama y aseguró que debió ser la última alternativa

Para el exprosecretario de la Presidencia, es común que en los contratos complejos se constaten atrasos o defectos técnicos a subsanar, y que el gobierno debió priorizar la patrullas oceánicas.

lacalle-ferres-consejo-ministros-reforma-seguridad-social-foco-uy

El prosecretario y secretario de la Presidencia en el gobierno de Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, emitió un comunicado en las últimas horas sobre la situación del astillero español Cardama.

Ferrés indica que se trata de su opinión personal jurídica sobre la rescisión unilateral por parte del gobierno para la construcción y suministro de las dos patrullas oceánicas con la empresa española.

El exjerarca plantea 25 puntos en su documento y en el primero, explica que para analizar la naturaleza jurídica de la garantía de fiel cumplimiento del contrato administrativo y su impacto en la validez y eficacia de este, hay que distinguir entre presupuestos y elementos del contrato administrativo.

bicameral por cardama pedira informe juridico para determinar alcance y facultades; oposicion propuso lista de citados
Seguí leyendo

Bicameral por Cardama pedirá informe jurídico para determinar alcance y facultades; oposición propuso lista de citados

A su vez, invita a manejar de forma adecuada los concepto de validez y eficacia y se cuestiona ¿cuál sería un caso de vicio en un elemento del contrato no subsanable? Llevándolo a un extremo, que Cardama no sea Cardama, señala Ferrés y acota, que estaría viciado el consentimiento contractual dolosamente, vicia de nulidad uno de los elementos subjetivos o que las OPV no se estuvieran construyendo; de comprobarse estas acciones, el contrato sería inválido, pero afirma que no es el caso.

Además, sostiene que todos los contratos administrativos complejos, tienen altos y bajos a lo largo de su ejecución. Lo más común es que la administración constate atrasos en cronogramas de obra o defectos técnicos a subsanar. Se sanciona, pero no se rescinde.

Ferrés sentenció su carta indicando que la rescisión unilateral debe ser la última alternativa, antes se debe intimar bajo apercibimiento a la contraparte y si se logra, que la contraparte pueda subsanar lo que concierne a la garantía de fiel cumplimiento y así poder ejecutar el contrato en procura de obtener las patrullas oceánicas.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
INSEGURIDAD

Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención ante aumento de personas en situación de calle
AFECTAN 4 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS

Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija
Accidente laboral en Montevideo

Trabajador cayó en un pozo durante obras de saneamiento en el Cerro, se le cayó tierra encima y está en CTI

Te puede interesar

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay video
CANAL 10

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar video
TELEVISIÓN

Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar
Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar relaciones laborales sanas y justas video
INSTÓ A QUE "ASUMA LA RESPONSABILIDAD

Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar "relaciones laborales sanas y justas"

Dejá tu comentario