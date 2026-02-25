El prosecretario y secretario de la Presidencia en el gobierno de Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, emitió un comunicado en las últimas horas sobre la situación del astillero español Cardama.
Ferrés cuestionó rescisión del contrato con Cardama y aseguró que debió ser la última alternativa
Para el exprosecretario de la Presidencia, es común que en los contratos complejos se constaten atrasos o defectos técnicos a subsanar, y que el gobierno debió priorizar la patrullas oceánicas.
Ferrés indica que se trata de su opinión personal jurídica sobre la rescisión unilateral por parte del gobierno para la construcción y suministro de las dos patrullas oceánicas con la empresa española.
El exjerarca plantea 25 puntos en su documento y en el primero, explica que para analizar la naturaleza jurídica de la garantía de fiel cumplimiento del contrato administrativo y su impacto en la validez y eficacia de este, hay que distinguir entre presupuestos y elementos del contrato administrativo.
Bicameral por Cardama pedirá informe jurídico para determinar alcance y facultades; oposición propuso lista de citados
A su vez, invita a manejar de forma adecuada los concepto de validez y eficacia y se cuestiona ¿cuál sería un caso de vicio en un elemento del contrato no subsanable? Llevándolo a un extremo, que Cardama no sea Cardama, señala Ferrés y acota, que estaría viciado el consentimiento contractual dolosamente, vicia de nulidad uno de los elementos subjetivos o que las OPV no se estuvieran construyendo; de comprobarse estas acciones, el contrato sería inválido, pero afirma que no es el caso.
Además, sostiene que todos los contratos administrativos complejos, tienen altos y bajos a lo largo de su ejecución. Lo más común es que la administración constate atrasos en cronogramas de obra o defectos técnicos a subsanar. Se sanciona, pero no se rescinde.
Ferrés sentenció su carta indicando que la rescisión unilateral debe ser la última alternativa, antes se debe intimar bajo apercibimiento a la contraparte y si se logra, que la contraparte pueda subsanar lo que concierne a la garantía de fiel cumplimiento y así poder ejecutar el contrato en procura de obtener las patrullas oceánicas.
