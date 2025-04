Fernando Pereira dijo que lo de Cecilia Cairo no es un problema: "No puede ser que sea un problema deber"

Consultado acerca de si considera un problema la situación generada con la ministra Cairo, Pereira respondió: “Para mi no. En el Uruguay hay un millón de deudores, ese sería el problema, que hay un millón de personas que no están pudiendo pagar sus cuentas, esto es, regularización de viviendas, tarjetas de crédito, deudas de contribución inmobiliaria, deudas del impuesto de primaria, deudas de distinto tipo que la gente va tomando porque tiene dificultades para cubrirlas”.

Cairo reconoció el martes que nunca regularizó las cuatro casas que construyó sobre un terreno baldío que le dio su padre en el barrio Pajas Blancas, en el oeste de Montevideo, hace 31 años.

Desde entonces no pagó el impuesto de primaria que corresponde como propietaria, ni la contribución inmobiliaria por las edificaciones construidas, ni los aportes al BPS por la mano de obra utilizada para levantar esas cuatro casas. Sí pagó, dijo Cairo, la contribución inmobiliaria como terreno baldío.

“Esto fue lo mismo que le pasó a Valeria Ripoll durante la campaña, y que yo entendí su explicación. Es una persona que vive de un salario y que no pudo cubrir la totalidad del costo de sus tarjetas. ¿Eso la transforma en mejor o peor uruguaya? Para nada. ¿La transforma en alguien que no puede gestionar? Para nada. La transforma en una persona que no tuvo ingresos necesarios para poder resolver temas”, comentó Pereira, y agregó: “Muchas veces uno va postergando las regularizaciones, uno sabe que en todos los departamentos del país hay miles de ellas para hacer y esto no la inhabilita para nada para hacer un papel que lo está desarrollando de buena manera en el Ministerio de Vivienda y que entiende muy bien cómo vive la gente común porque vive en un barrio de gente como nosotros y de alguna manera entiende lo que son las deudas, construir tu vivienda con un terrenito que te dan o que comprás en cientos de cuotas y eso algún día lo regularizás”.

“Ninguna persona puede ser culpable de nada por ser deudor. El que es deudor debe. Debe haber diputados, senadores, gestores que tienen deudas de todo tipo. ¿Eso los inhabilita para hacer las tareas que están haciendo? No. Tienen que pagar. La gente paga cuando puede pagar. Uruguay tiene un gran problema que es ese, que la gente no puede pagar. ¿Esto genera alguna dificultad? Ninguna”, apuntó el presidente del Frente Amplio a la prensa.

“A veces uno queda con pendientes, como dijo la ministra, y los asuntos pendientes hay una sola forma de resolverlos, que es presentarse en la oficina correspondiente y pagar, pero no puede ser que sea un problema deber. Deber, debe la mayor parte de los uruguayos. Algunos pueden pagar en fecha y otros se atrasan y otros tienen que regularizar situaciones que se fueron construyendo de hecho”, concluyó.