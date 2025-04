"Es verdad, nunca regularicé": ministra de Vivienda reconoce que hizo su casa en terreno baldío y nunca pagó la contribución que corresponde

“Cuando me vine a vivir acá me habían rematado la casa. Eso fue en el 2002, mi hijo tenía dos años. Salí de garantía de un amigo y mi papá me dio este terreno que solo tenía un galpón. De ese galpón hice mi casa y mis hijos hicieron la suya, así que vivimos todos acá. Es verdad, nunca regularicé”, reconoció Cairo este martes en declaraciones al programa La Pecera, de Azul FM.