El presidente del F rente Amplio Fernando Pereira aseguró que las elecciones nacionales del 2024 se presentarán como “una contienda entre el Herrerismo y el Frente Amplio”. Señaló que otros partidos “no tienen candidatos” y en ese sentido dijo que el ex presidente y secretario general del Partido Colorado Julio María Sanguinetti tiene “un problema fuerte”.

“Hay una preocupación que no tiene el Frente Amplio, todo el mundo sabe que tiene candidatos. Cuando un partido tiene candidatos no hay problema, el problema sucede cuando hay partidos que no tienen candidatos, que les cuesta encontrar quién los va a representar. Si en esta silla estuviera Sanguinetti, diría que este es un problema fuerte”, dijo Pereira al ser entrevistado este lunes en el programa Arriba Gente de canal 10.