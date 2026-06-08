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DE OCHO EQUIPOS LOCALES

La lista de 12 juveniles que viajarán al Mundial de apoyo para la Celeste en los entrenamientos

Futbolistas de Deportivo Maldonado, Montevideo City Torque, Peñarol, Nacional y otros cinco se van de sparring con la Celeste.

Pelota del Mundial 2026. Foto: AFP

Pelota del Mundial 2026. Foto: AFP

La Selección Uruguaya comunicó quiénes son los 12 futbolistas juveniles que acompañarán a la Celeste a América del Norte, para trabajar con la mayor.

Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado), Benjamín García (Montevideo City Torque), Mateo Caballero (Defensor Sporting), Pablo Cardozo (Danubio), Yury Oyarzo (Racing Club), Pablo Alcoba (Albión), Julio Daguer (Peñarol), Luciano González (Nacional), German Barbas (Peñarol), Alexander Velázquez (Danubio), Facundo Martínez (Montevideo City Torque) y Alan Torterolo (Defensor Sporting) integran la lista que irá al Mundial 2026 en rol de sparring con los 26 mayores que fueron convocados por Marcelo Bielsa.

La Celeste juega sus primeros tres partidos de fase de grupo el lunes 15 de junio a las 19:00 horas en Miami ante Arabia Saudita, el domingo 21 de junio a la misma hora en Miami ante Cabo Verde y el viernes 26 en Guadalajara ante España a las 21:00.

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