Fernández Albín levantó la huelga de hambre y los reclusos del Penal de Libertad también

El narcotraficante uruguayo Luis Fernando Fernández Albín levantó la huelga de hambre y este jueves presentó una nota en la que comunicó que depone la medida, supo Subrayado. Tras esa decisión, los reclusos del Penal de Libertad también dejaron sin efecto el ayuno que realizaban en reclamo por su situación.

A comienzos de la semana, un grupo de internos de esa unidad había iniciado un ayuno para exigir el traslado de Fernández Albín . Actualmente, el recluso se encuentra en el Centro de Derivación de la Unidad 1 de Punta de Rieles, donde tiene medidas especiales.

Para la Policía es considerado un preso de alto riesgo y permanece bajo un sistema que incluye videovigilancia, escáneres, bloqueadores de celulares, sensores de movimiento, además de doble cerca y dobles muros perimetrales.

El 16 de enero su defensa presentó un recurso de habeas corpus por sus condiciones de reclusión, al entender que vulneran los derechos humanos.

Fernández Albín fue imputado el 19 de diciembre de 2025 por organización de las actividades del narcotráfico, contrabando y lavado de activos, y cumple prisión preventiva por 120 días. Había sido trasladado a Uruguay desde Argentina en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, luego de ser detenido el 20 de noviembre en Buenos Aires.

La investigación en su contra comenzó en abril de 2025 y apunta a una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, además de maniobras de lavado de activos. La causa permitió la incautación de dos toneladas de cocaína, el envío a prisión de ocho personas y la incautación de vehículos, bienes y documentación relevante.

Las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación monitorearon la situación ante el riesgo de un posible motín y eventuales derivaciones fuera de las cárceles en el territorio donde opera la banda de Los Albín.