Orsi está reunido con el Consejo de Ministros en Torre Ejecutiva

El presidente Yamandú Orsi encabeza este viernes desde las 10 de la mañana el segundo Consejo de Ministros del año en Torre Ejecutiva . Uno de los asuntos en consideración es la situación contractual con el astillero español Cardama , contratado para la construcción de dos patrullas oceánicas.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, había señalado el lunes que el gobierno atraviesa “un momento crucial, de definiciones, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de tomar decisiones” y remarcó que buscan alcanzar “la mejor posible” resolución sin que declaraciones públicas interfieran en el proceso.

Una auditoría realizada a Cardama concluyó que el astillero no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega de las embarcaciones. Consultada el martes sobre la posibilidad de rescindir el contrato, Lazo respondió que “hay que mantener sobriedad para no entorpecer este camino que se ha iniciado” y agregó que el tema fue trabajado por equipos jurídicos de Presidencia y del Ministerio de Defensa. “Por supuesto que el presidente siempre tiene la última palabra”, afirmó.

El 15 de febrero el gobierno debería abrir una nueva carta de crédito para cumplir con el próximo hito del contrato, que consistía en la colocación de los motores Caterpillar por parte del astillero, lo que no se concretó.

El Consejo de Ministros se realiza tras el regreso del mandatario y la delegación oficial de una gira de varios días a China, donde se firmaron más de 30 acuerdos en áreas como comercio, ciencia y tecnología, ambiente, producción agropecuaria, cultura, educación y gestión de emergencias. Al finalizar el encuentro está prevista una conferencia de prensa.