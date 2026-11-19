El Banco República invita a disfrutar de la Feria BROU 130, una jornada para toda la familia con emprendimientos, música en vivo y una plaza gastronómica. La actividad se realizará en el marco de Sábados en Ciudad Vieja, iniciativa organizada por la Intendencia de Montevideo y el Municipio B.
Feria BROU 130: emprendedores, música y sabores en Ciudad Vieja
La feria tendrá lugar al aire libre, contará con diferentes stands y una amplia oferta de expositores, música, gastronomía y actividades para disfrutar en familia. En el espacio de la Fundación Banco República habrá charlas enfocadas a emprendedores sobre marketing y negocios. A la muestra habitual del Museo del Gaucho y la Moneda se suman actividades lúdicas sobre educación financiera.
La Feria BROU 130 se desarrollará el sábado 21 de noviembre, de 11 a 18 horas, en Casa Central del Banco República, sobre las calles Piedras, entre Solís y Zabala. La entrada será libre y gratuita.
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