El Banco República invita a disfrutar de la Feria BROU 130, una jornada para toda la familia con emprendimientos, música en vivo y una plaza gastronómica. La actividad se realizará en el marco de Sábados en Ciudad Vieja, iniciativa organizada por la Intendencia de Montevideo y el Municipio B.

La feria tendrá lugar al aire libre, contará con diferentes stands y una amplia oferta de expositores, música, gastronomía y actividades para disfrutar en familia. En el espacio de la Fundación Banco República habrá charlas enfocadas a emprendedores sobre marketing y negocios. A la muestra habitual del Museo del Gaucho y la Moneda se suman actividades lúdicas sobre educación financiera.

La Feria BROU 130 se desarrollará el sábado 21 de noviembre, de 11 a 18 horas, en Casa Central del Banco República, sobre las calles Piedras, entre Solís y Zabala. La entrada será libre y gratuita.