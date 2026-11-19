Alejandro Curcio presentó CEO de tu vida el martes 17 de noviembre en Carrasco Yacht North Shore, ante más de 400 invitados. El lanzamiento se transmitió en vivo por YouTube, Instagram y su sitio web personal, alejandrocurcio.com .

La cultura japonesa ocupó un lugar central en el lanzamiento y ha sido una de las grandes influencias en la trayectoria de Curcio. En su discurso, el autor contó cómo décadas de viajes a Japón cambiaron su manera de entender la empresa, el liderazgo y la vida.

El embajador de Japón asistió al lanzamiento y participó en una ceremonia de sake en el escenario. La noche incluyó además una presentación de taiko, los tambores tradicionales japoneses.

La pregunta que dio origen al libro

En 2023, Curcio viajó a Japón con su hijo Lucca para participar en un encuentro organizado por Toyota que reunió a directivos y a las nuevas generaciones de familias empresarias. «Todo lo que uno construye, algún día va a seguir sin uno», recordó al contar lo que pensó al ver a su hijo acercarse al mundo empresarial.

Más adelante en ese viaje, mientras caminaba solo junto a un río, se preguntó qué había aprendido desde que asumió la dirección de la empresa familiar, a los 25 años, y qué valía la pena transmitir. En su discurso repasó las recesiones, los proyectos que cerró y las veces que tuvo que empezar de nuevo. Al dirigirse a sus hijos, dijo que para él el legado consiste en transmitirles valores y criterio, y en darles la libertad de elegir su propio camino.

Las 51 reglas de CEO de tu vida

«CEO es una metáfora», explicó Curcio. El título alude a decisiones que cualquiera toma a diario, desde cómo usar su tiempo hasta qué relaciones cuidar y qué valores sostener cuando cambian los planes.

El libro abre con la pregunta «¿Qué hacer cuando no sabés qué hacer?». A lo largo de seis secciones, cada regla nace de una historia, propone una reflexión y plantea una acción concreta. Los relatos abarcan experiencias tan distintas como atravesar una crisis empresarial y subirse a un ring de boxeo. Entre los conceptos japoneses que incorpora está el kaizen, la idea de mejorar un poco cada día. Curcio lo ilustró con ejemplos cotidianos, como hacer una pregunta más precisa o aprovechar mejor el día.

«No vivan la vida por inercia», dijo Curcio al cerrar su discurso.

Con prólogo del médico y conferencista español Mario Alonso Puig, CEO de tu vida ya está disponible en librerías.