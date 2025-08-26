RECIBÍ EL NEWSLETTER
CONTROL DE AUSENTISMO LICEAL

Fenapes considera que reconocimiento facial para controlar asistencia en liceos vulnera privacidad y libertades

La ANEP procura integrar tecnología para el acceso al centro de modo de llevar un control de la asistencia de los alumnos. Planifica comenzar con un piloto en Piriápolis.

anep-edificio-central-montevideo

La elección del liceo José Luis Invernizzi de Piriápolis no fue arbitraria para la integración de tecnología en el control de asistencia de los alumnos, se indicó a Subrayado desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). La institución tiene condiciones como para desarrollar favorablemente el piloto.

El proyecto refiere a la colocación de un sistema de reconocimiento facial para contar con un registro claro de la asistencia de los estudiantes y alivianar a los docentes en esa tarea administrativa. El objetivo está definido, pero la tecnología se puede conversar con los distintos actores involucrados, mencionó la fuente.

La noticia causó sorpresa en la comunidad y las primeras reacciones fueron de rechazo. El liceo convoca a los padres a una reunión. Tendrá lugar este martes a las 18 horas en la institución.

picudo rojo: gobierno tiene un mapeo de las palmeras afectadas y trabaja en plan de accion
Seguí leyendo

Picudo rojo: gobierno tiene un mapeo de las palmeras afectadas y trabaja en plan de acción

En tanto, la Federación de Profesores (Fenapes) también lo discutirá. De igual forma ya expresaron una posición contraria. En un texto difundido en redes declara estar siguiendo “con profunda sorpresa esta noticia que no fue informada en ningún ámbito bipartito y a la cual accedimos por trascendidos de prensa”.

Considera que la iniciativa vulnera la privacidad y las libertades individuales y afecta la soberanía de datos. Agrega que la asistencia, objetivo al que obedece el plan, no es un dato técnico, sino un elemento de profundidad social: pobreza, trabajo adolescente, transporte, salud, pertenencia. Es la paradoja del control: se mide la ausencia con precisión, pero no se atienden sus causas.

En 2023, los estudiantes de los liceos públicos de enseñanza media básica perdieron, en promedio, más de 35 días al año por inasistencias totales o parciales, sobre un total de aproximadamente 170 días de clase.

Temas de la nota

Lo más visto

Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa
EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Veranillo con temperaturas en ascenso hasta el viernes, luego vendrá el temporal de Santa Rosa
dispuso la justicia

Hijas de la policía que se suicidó en Pocitos quedaron a cargo de su tía de 20 años
ORTICOCHEA Y GARZÓN

Accidente laboral fatal: un hombre que operaba una máquina murió luego de que un muro le cayera encima
PEDIDO DE COLABORACIÓN

Compañeros de policía que se suicidó realizan campaña para recaudar fondos para las hijas de 3 y 12 años
EXPEDICIÓN INÉDITA URUGUAY SUB200

Cangrejo ermitaño, tiburón lija, rayas y ofiuros; las primeras especies vistas en la expedición científica al fondo del mar uruguayo

Te puede interesar

El seguimiento fue el correcto, dijo director de Sanidad Policial sobre caso de policía que se suicidó
Policiales

"El seguimiento fue el correcto", dijo director de Sanidad Policial sobre caso de policía que se suicidó
Gobierno y COFE alcanzaron un preacuerdo para cambiar el régimen de certificaciones médicas
NEGOCIACIÓN

Gobierno y COFE alcanzaron un preacuerdo para cambiar el régimen de certificaciones médicas
Para Pablo Caggiani no resulta muy cómodo el sistema de escaneo facial para controlar asistencias en liceos video
ANEP

Para Pablo Caggiani "no resulta muy cómodo" el sistema de escaneo facial para controlar asistencias en liceos

Dejá tu comentario