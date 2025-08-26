Fenapes considera que reconocimiento facial para controlar asistencia en liceos vulnera privacidad y libertades

La elección del liceo José Luis Invernizzi de Piriápolis no fue arbitraria para la integración de tecnología en el control de asistencia de los alumnos, se indicó a Subrayado desde la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ). La institución tiene condiciones como para desarrollar favorablemente el piloto.

El proyecto refiere a la colocación de un sistema de reconocimiento facial para contar con un registro claro de la asistencia de los estudiantes y alivianar a los docentes en esa tarea administrativa. El objetivo está definido, pero la tecnología se puede conversar con los distintos actores involucrados, mencionó la fuente.

La noticia causó sorpresa en la comunidad y las primeras reacciones fueron de rechazo. El liceo convoca a los padres a una reunión. Tendrá lugar este martes a las 18 horas en la institución.

En tanto, la Federación de Profesores (Fenapes) también lo discutirá. De igual forma ya expresaron una posición contraria. En un texto difundido en redes declara estar siguiendo “con profunda sorpresa esta noticia que no fue informada en ningún ámbito bipartito y a la cual accedimos por trascendidos de prensa”.

Considera que la iniciativa vulnera la privacidad y las libertades individuales y afecta la soberanía de datos. Agrega que la asistencia, objetivo al que obedece el plan, no es un dato técnico, sino un elemento de profundidad social: pobreza, trabajo adolescente, transporte, salud, pertenencia. Es la paradoja del control: se mide la ausencia con precisión, pero no se atienden sus causas.

En 2023, los estudiantes de los liceos públicos de enseñanza media básica perdieron, en promedio, más de 35 días al año por inasistencias totales o parciales, sobre un total de aproximadamente 170 días de clase.