Femicidio y suicidio en ruta 39: "Nada hacía prever que esto iba a suceder", dijo el jefe de Policía de Maldonado

Una pareja de ancianos de 90 y 91 años fueron encontrados este miércoles en su casa quinta de la zona de Las Cañas, en ruta 39, entre San Carlos y Aiguá, en el departamento de Maldonado.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, dijo a Subrayado que se trata de un hecho lamentable que nunca quisiera que sucediera.

La mujer fue encontrada en la cama con un disparo en la cabeza y el hombre al costado de la cama también con un tiro en el cráneo.

"Nada hacía prever que esto iba a suceder. Una pareja amiga de los fallecidos concurre a la casa quinta a buscarlos para trasladarlo principalmente al hombre que estaba sufriendo de la columna y con fuertes dolores. Habían acordado así el día lunes en la concurrencia al médico y cuando ingresan a la finca se encuentran con la escena dantesca de ambos fallecidos, la señora en la cama y él al costado".

Y agregó: "Vieron a primera vista un arma de fuego por lo que se retiran de forma inmediata y, dada la proximidad de la Brigada Rural, dan cuenta del hecho por lo que es alertado el 911, concurriendo una unidad allí constatando la veracidad de los hechos".

El hombre de 91 años y la mujer de 90 eran de nacionalidad checa y estaban radicados en Uruguay desde hacía 20 años.

"Todo hace presumir por los indicios levantados que primero se derivó la muerte de la femenina y después del caballero, de un femicidio y un posterior suicidio", comentó.

Trezza dijo que la pareja amiga los había visitado el sábado y el dueño de casa había manifestado quejas por sus fuertes dolores en la columna, pero nada hacía presumir este desenlace.

Policía Científica continúa trabajando en el caso.

El caso

En la mañana de este miércoles fueron encontrados los cuerpos de los ancianos en su casa ubicada en el kilómetro 49 de la ruta 39, entre San Carlos y Aiguá, en el norte del departamento de Maldonado.

