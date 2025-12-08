RECIBÍ EL NEWSLETTER
PABLO CAGGIANI

La ANEP define el calendario de clases 2026 y se plantea agregar dos días de vacaciones en setiembre

La ANEP estudia un planteo de agregar dos días de vacaciones en la semana de setiembre, además de la semana de Turismo y la de invierno. La decisión final se toma el martes en el Codicen.

Pablo-Caggiani-diciembre-AG

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) define el martes el calendario de clases 2026, con la propuesta de agregar dos días de vacaciones en la semana de setiembre, dijo este lunes Pablo Caggiani, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP.

Hasta ahora son tres días de vacaciones en setiembre (en la educación pública) y se plantea sumar dos para completar el receso de una semana.

Esto, dijo Caggiani en el programa Arriba Gente de Canal 10, sería para la educación Inicial, Primaria y ciclo básico de Educación Media (Secundaria).

anep informo que este lunes comenzaron las inscripciones para las escuelas de verano
ANEP informó que este lunes comenzaron las inscripciones para las escuelas de verano

De esta forma las vacaciones en el año lectivo serían tres: la semana de Turismo, la semana de invierno (julio) y la semana de primavera (setiembre).

Caggiani dijo que si bien el receso de verano (dos meses y medio) es muy largo, durante el año es necesario y saludable hacer una pausa en beneficio de los alumnos y docentes.

“Básicamente se está haciendo el ejercicio de cómo el año lectivo gana algún día de clase. Uruguay tiene un receso de verano muy largo, ya está estudiado que perjudica los aprendizajes de los gurises, pero después tienen muy pocos cortes en el año, lo cual genera mucha tensión en el funcionamiento de los adultos, en las instituciones educativas”, dijo Caggiani.

“Entonces estamos intentando ubicar como criterio educativo más días de clases, y como criterio de cuidados que haya recesos a lo largo del año que permitan descansar, replanificar, y después de qué manera podemos ganar en verano más actividades en la línea de lo que es verano educativo”, explicó el presidente del Codicen de la ANEP.

“La propuesta que hay es que se empieza el 2 de marzo, está semana de Turismo, que se corta una semana, una semana en vacaciones de julio y una semana entera en setiembre, y ahí está los dos días que habría más receso. Hasta ahora eran tres días en setiembre, pero siempre acompañado, tanto setiembre como julio con período de evaluaciones en la educación media, y en la media básica esto ya no está teniendo mucho sentido. Entendemos que ahí hay que dar un descanso a todos los actores de las comunidades educativas. Permite además a la familia planificar la cuestión de los cuidados, porque estamos hablando de Inicial, Primaria y (Media) Básica”, agregó.

