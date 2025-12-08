Ministro sobre femicidio en Treinta y Tres: "Fue una situación realmente trágica, dramática, de persecución a la víctima"

El ministro del Interior, Carlos Negro, fue consultado este lunes en rueda de prensa por el femicidio ocurrido el domingo de tarde en Treinta y Tres: “Una tragedia”, respondió.
Y agregó: “Sabemos que hubo una situación realmente trágica, dramática, de persecución a la víctima, que terminó con su vida y un suicidio, creo que ya confirmado en estas horas, de el culpable”.
La mujer murió en el lugar tras recibir un disparo de arma de fuego de su expareja, que la siguió hasta la estación de servicio de ruta 8, en el ingreso a Treinta y Tres.
El ministro Negro advierte que el crimen organizado está ganando capacidad y "muta como un virus"
La mujer llegó al lugar pidiendo ayuda. Su expareja llegó detrás y la encerró en una habitación de la estación, donde le disparó y luego intentó suicidarse. El asesino falleció este lunes cuando era atendido en un centro de salud.
