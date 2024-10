Femicidio de Natalia Lagos: el 25 de octubre será la lectura de la sentencia; Fiscalía pidió 45 años de cárcel

En la audiencia de este jueves se realizó un resumen de la causa, en la que la Fiscalía hizo una alegación sobre los hechos y sus pruebas.

Natalia Lagos, que tenía 23 años, fue raptada el 2 de agosto de 2023 por su exnovio, quien irrumpió en su casa, apuñaló a un amigo de la víctima que la estaba cuidado y se la llevó a la fuerza en un auto que robó.

A toda velocidad, condujo hasta el peaje y allí chocó contra uno de los sistemas de protección. Natalia murió en el acto, el imputado sobrevivió. Fue acusado por varios delitos, entre ellos, femicidio y permanece en prisión preventiva.

El caso tuvo diversas repercusiones ya que la Justicia entendió que hubo fallas de dos juezas que intervinieron ante las denuncias de violencia doméstica que la joven había radicado contra su ex y que no pudieron evitar el desenlace, porque no ordenaron la colocación de tobillera, por ejemplo.