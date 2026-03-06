Federico Valverde rescató al Real Madrid con gol agónico; consiguió la victoria 2-1 ante el Celta de Vigo

Durante mucho tiempo contra las cuerdas, el Real Madrid consiguió una victoria agónica (2-1), con un tanto de Federico Valverde en el descuento, en su visita al Celta de Vigo, este viernes en la apertura de la 27ª jornada de la Liga española.

Después de las últimas derrotas ante Osasuna (2-1) y Getafe (1-0), el Real Madrid no podía fallar más y ahora el segundo de la tabla suma 63 puntos, aproximándose provisionalmente a uno del líder FC Barcelona, que el sábado tiene un partido difícil, visitando al Athletic (9º) en Bilbao.

El uruguayo Valverde acudió al rescate de los blancos en el 90+5', con un tiro desviado por Marcos Alonso, ex del Barça y del Chelsea, cuando todo apuntaba a un reparto de puntos en Balaídos.

Antes, el francés Aurelien Tchouaméni había adelantado al Real Madrid en el 11', pero Borja Iglesias había equilibrado para la formación gallega en el 25'.

Antes del tanto liberador de Valverde, el Real Madrid había evitado la derrota gracias a una nueva actuación sobresaliente de su arquero Thibaut Courtois y a la fortuna de un palo (87').

"A ganar el partido, a eso juega el Real Madrid", respondió el entrenador Álvaro Arbeloa en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron a qué había jugado su equipo esta noche.

"Hemos luchado contra todo y contra todos. Nos hemos merecido esta victoria, a pesar de todo lo que ha ocurrido en este partido", apuntó.

Oleada de bajas

En defensa, el partido del Real Madrid fue de nuevo decepcionante y especialmente desafortunado estuvo el lateral inglés Trent Alexander-Arnold, que propició el tanto celtiña.

En la segunda mitad, con empate 1-1, el Real Madrid creyó haber obtenido un penal en el 70, pero la revisión en vídeo posterior anuló la decisión del árbitro.

El Real Madrid llegaba al partido con diez bajas, entre lesionados y sancionados, y sin varias de sus figuras, especialmente su goleador Kylian Mbappé, que sigue recuperándose de un problema físico.

A ello se sumaban las bajas por lesión de Jude Bellingham, Rodrygo, Eder Militao, Eduardo Camavinga, David Alaba y Dani Cebollas, y las suspensiones de Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Franco Mastantuono.

La victoria era muy importante para los pupilos de Álvaro Arbeloa, después de las últimas decepciones y justo antes de afrontar su eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones europea ante el Manchester City de Pep Guardiola.

Celta corta su racha

La temporada parece decidirse para el equipo merengue antes del parón de final de mes por los partidos de selecciones nacionales.

Además del cruce europeo con los Citizens, el Real Madrid tiene dos partidos en Liga (Elche y derbi ante el Atlético de Madrid) que servirán para calibrar si está en disposición de pelear por el título ante su eterno rival Barcelona

El Celta, sexto de LaLiga y en puestos europeos, llegaba al partido tras encadenar cuatro triunfos entre el torneo doméstico (Mallorca, Girona) y una eliminatoria de playoff de la Europa League (PAOK Salónica, ida y vuelta).

El equipo celeste tendrá ahora que digerir esta desilusión antes de recibir el jueves de la nueva semana al Lyon francés en la ida de octavos de la Europa League.

FUENTE: AFP