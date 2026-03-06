RECIBÍ EL NEWSLETTER
FASE PREVIA DE LA COPA LIBERTADORES

Juventud de Las Piedras empató como local ante Independiente Medellín por Copa Libertadores

Para pasar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, Juventud de Las Piedras deberá ganar el jueves próximo en Medellín, Colombia.

Juventud de Las Piedras empató como local ante Independiente Medellín por Copa Libertadores. Foto: AFP

En un duelo entretenido y muy disputado, que cerraron los partidos de ida de la tercera fase, el Medellín fue el primero en golpear y adelantarse en el marcador.

La diferencia llegó con gol del uruguayo Enzo Larrosa, a los 32 minutos, que estuvo atento en el área grande para capturar el rebote que dejó el arquero Sebastián Sosa tras atajar un remate y firmar así el 1-0 para el visitante.

Juventud de Las Piedras hace historia y avanza en la Copa Libertadores

En el complemento, el Medellín apostó por administrar la ventaja con posesiones más largas. Sin embargo, Juventud adelantó sus líneas y comenzó a generar mayor peligro cerca del arco rival.

La presión del equipo pedrense terminó dando resultado con la llegada del empate a los 73 minutos: un zapatazo a quemarropa de Bruno Larregui que encontró una fisura en una nerviosa zaga del Medellín. El pase a la fase de grupos se decidirá el próximo jueves en Colombia.

Los cuatro ganadores de la tercera ronda avanzarán a la fase de grupos de la Copa Libertadores, que comenzará el 7 de abril, mientras que los equipos derrotados serán reubicados en los ocho grupos de la Copa Sudamericana.

El sorteo de la fase de grupos de ambos torneos se realizará el 19 de este mes, informó la Conmebol.

FUENTE: AFP y Subrayado

