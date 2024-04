Federación Nacional de Municipales respalda a Valeria Ripoll luego de su expulsión de Adeom

En una carta emitida este viernes el gremio señaló que Ripoll "incurrió en una conducta moral y gremialmente irresponsable al hacer uso y abuso de su rol como secretaria general de Adeom para solucionar a través de una línea crediticia del sindicato que representa formalmente con la empresa Antel una situación estrictamente personal y discrecional. Se debe sumar como agravante el no pago en las fechas correspondientes las cuotas durante el período 2023, confiriéndose así por la vía de los hechos en una financiación que no fue aprobada ni discutida por el Consejo ejecutivo de Adeom".

Este sábado la Federación Nacional de Municipales de Uruguay -donde Valeria Ripoll ocupa el cargo de presidente- expresó que no acepta "el relato que se intenta instalar públicamente, por parte de Adeom Montevideo (...) queriendo poner en duda el accionar de nuestra compañera y el impecable funcionamiento que ha tenido y tiene nuestra Federación".

Además la federación manifestó su respaldo a Nerhu Fernández y Felipe Vilche, miembros de la mesa ejecutiva, aclarando que "el funcionamiento económico de nuestra Federación, están en orden, aprobados por nuestros congresos, el balance y memoria 2023 presentado en el congreso del mes de diciembre del 2023, en el Departamento de Colonia, fue aprobado por unanimidad de los Adeom participantes, incluido el voto a favor de los 3 delegados representantes y avalados por Adeom Montevideo".

La organización citó a un Congreso que se realizará el 26 de abril en el departamento de Rocha y aclaró que desde Adeom Montevideo no se comunicaron con ellos y que "la representatividad de los miembros de la mesa ejecutiva y nacional, no requieren el aval de su sindicato de base, después de electos, sus responsabilidades son nacionales no departamentales y su continuidad o no, la define la Federación Nacional de Municipales de Uruguay".