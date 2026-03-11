RECIBÍ EL NEWSLETTER
FÚTBO EUROPEO

Con triplete de Valverde, Real Madrid le ganó 3-0 a Manchester City en octavos de Champions

Los goles de Valverde fueron en los minutos 20, 27 y 42 del primer tiempo. Se llevó la pelota y el trofeo a mejor jugador del partido, por lejos.

Valverde durante el partido de este miércoles. Foto: AFP

Valverde durante el partido de este miércoles. Foto: AFP

Con un triplete del uruguayo Fede Valverde, el Real Madrid goleó 3-0 al Manchester City este miércoles en el Bernabéu en la ida de octavos de final de Liga de Campeones de Europa.

El capitán merengue, autor de tres goles en el primer tiempo (20', 27' y 42'), el último de ellos una obra de arte, con "sombrerito" incluido, se erigió en protagonista indiscutible del partido.

A pesar de un penal fallado por Vinícius en el segundo tiempo, el conjunto blanco toma así una cómoda ventaja en este clásico de los últimos años en la máxima competición europea, antes de la vuelta el próximo martes en el Etihad Stadium, en Mánchester.

Valverde abrazado y ovacionado por sus compañeros tras convertir el triplete. Foto: AFP
Seguí leyendo

Fede Valverde dijo que fue el mejor partido de su carrera: "Uno sueña siempre con noches así"

El poderoso equipo inglés de Pep Guardiola llegaba a la capital española unos meses después de ganar 2-1 en el mismo escenario en la fase de liga, cuando el Real Madrid era dirigido por Xabi Alonso.

El equipo ahora al mando de Álvaro Arbeloa presentaba bajas como la de su goleador, Kylian Mbappé, los defensas Militao y Alaba, o los atacantes Jude Bellingham y Rodrygo.

Pero sobre el césped estaba el polivalente jugador uruguayo, que comenzó su recital tras recibir un pase largo de su arquero, Thibaut Courtois, y solo con un toque plantarse en carrera solo ante Donnarumma, a quien sorteó con clase -con la pelota por la derecha del italiano, y el jugador escapando por la izquierda- antes de marcar a puerta vacía pero desde una posición escorada.

Era su primer gol en esta Champions, y el tercero entre todas las competiciones en el último mes. Pero aún llegarían dos más.

Un pase con el exterior de Vinícius tocó en el central Citizen Ruben Dias y Valverde, oportunista, sacó un zurdazo cruzado dentro del área para sumar el segundo.

En el tercero de su equipo y de su cuenta particular, "el Halcón" recibió un pase picado de Brahim Díaz, realizó un sombrero para la historia a Guéhi, y sin que la pelota tocase el césped remató de volea para poner el Bernabéu a sus pies y convertir en pesadilla la noche de un Donnarumma que no terminaba de creérselo.

El arquero italiano se rehízo y le contuvo un penal a Vinícius en el segundo acto, pero para entonces el daño ya estaba hecho, y el 15 veces campeón de Europa tiene un pie y medio en cuartos de la Champions.

FUENTE: AFP

Temas de la nota

Lo más visto

video
AGRESOR FUE CONDENADO

Padre de uno de los adolescentes acosados por un hombre en un ómnibus fue el que detuvo la unidad y llamó al 911: su relato
PROSECRETARIO DE PRESIDENCIA

Jorge Díaz dijo que el gobierno hizo una "modificación de impuestos" y reconoció que cambio al Fonasa "puede golpear"
activos

Justicia ordenó liquidar la herencia de Gustavo Basso, uno de los socios fundadores de Conexión Ganadera
EN PLENO CENTRO

Robo piraña a una joyería de Las Piedras; la comerciante arremetió a "espejazos" contra los delincuentes
CONDENADA

Cuento del tío: una joven de 23 años detenida infraganti cuando se presentó a recibir el dinero de una estafa

Te puede interesar

Yamandú Orsi, presidente de la República. video
llamó a la reflexión

"No siempre se actúa con la velocidad y fuerza que se necesita", dice Orsi tras asesinato de Jonathan Correa
Orsi consideró raro que Uruguay no fuera invitado a la alianza de Trump contra el narcotráfico en la región. video
ALIANZA INTERNACIONAL INICIATIVA DE TRUMP

Orsi consideró "raro" que Uruguay no fuera invitado a la alianza de Trump contra el narcotráfico y dijo que estaría "dispuesto" a ir
Valverde abrazado y ovacionado por sus compañeros tras convertir el triplete. Foto: AFP
TRES GOLES EN UN TIEMPO ANTE EL CITY

Fede Valverde dijo que fue el mejor partido de su carrera: "Uno sueña siempre con noches así"

Dejá tu comentario