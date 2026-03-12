Cuidacoches que amenazó a vecinos de Punta Carretas fue imputado e internado en el Vilardebó

Fue imputado e internado en el hospital Vilardebó el cuidacoches que amenazó vecinos en Punta Carretas y que la semana pasada fue grabado mientras apedreaba una camioneta estacionada en la calle.

Tras ese episodio y la denuncia de vecinos de constantes agresiones, insultos y hasta amenazas de muerte, el hombre volvió a quedar internado en el hospital pero salió, fue detenido nuevamente el martes y el miércoles la fiscalía actuante resolvió imputarlo con prisión por dos delitos de daño especialmente agravado.

Sin embargo, la medida se cumplirá con internación en el Vilardebó por su patología psiquiátrica.

La medida cautelar se dispuso por 120 días mientras continúa la investigación para llegar a la sentencia firme respecto a este hombre de 34 años.

Vecinos de Punta Carretas se movilizaron el miércoles de noche para reclamar la actuación fiscal.

Aseguran que el cuidacoches se vuelve agresivo con facilidad, los amenaza, y sostienen que si bien es internado en el Vilardebó, de allí se escapa y vuelve al barrio.