HUBO PROTESTA DE VECINOS

Cuidacoches que amenazó a vecinos de Punta Carretas fue imputado e internado en el Vilardebó

La fiscalía imputó al cuidacoches dos delitos de daño especialmente agravado, y dispuso su internación en el Vilardebó por problemas de salud mental.

Fue imputado e internado en el hospital Vilardebó el cuidacoches que amenazó vecinos en Punta Carretas y que la semana pasada fue grabado mientras apedreaba una camioneta estacionada en la calle.

Tras ese episodio y la denuncia de vecinos de constantes agresiones, insultos y hasta amenazas de muerte, el hombre volvió a quedar internado en el hospital pero salió, fue detenido nuevamente el martes y el miércoles la fiscalía actuante resolvió imputarlo con prisión por dos delitos de daño especialmente agravado.

Sin embargo, la medida se cumplirá con internación en el Vilardebó por su patología psiquiátrica.

vecinos de punta carretas manifiestan inseguridad por cuidacoches: el problema es la fiscalia que no lo condena
Vecinos de Punta Carretas manifiestan inseguridad por cuidacoches: "El problema es la Fiscalía que no lo condena"
