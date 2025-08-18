RECIBÍ EL NEWSLETTER
Fancap niega que parada en refinería de La Teja sea por medidas sindicales: "Es por la pésima gestión de Ancap"

El sindicato de trabajadores de Ancap dijo que el oleoducto que abastece de crudo a la refinería de La Teja "ha sufrido pérdidas en más de una oportunidad".

Foto: FocoUy. Refinería de Ancap en La Teja.

Foto: FocoUy. Refinería de Ancap en La Teja.

"En el transcurso del conflicto que estamos llevando a cabo por las reivindicaciones presupuestales, la Federación Ancap ha flexibilizado las medidas para atender una situación con respecto a esta faltante de crudo, desde que la información de la misma estuvo disponible para el análisis (...) Este proceso de parada en la producción no se da como consecuencia de medidas sindicales, la misma no es por la lucha de las y los trabajadores", señaló Fancap en un comunicado.

Y agregó que la parada "es consecuencia sintomática de la pésima gestión de Ancap en los últimos años, la falta de personal y ausencia de una real política de mantenimiento de los equipos".

Informe del MSP afirma que Danza "puede seguir desempeñando" presidencia de ASSE y "labor asistencial"

Fancap pidió al directorio de la empresa que haga un cambio de gestión en el mantenimiento, que incorpore personal y le dé recursos. Y que cese la tercerización.

Señaló que hay "falta de seguimiento y mantenimiento preventivo" en la Boya, más allá de que tiene desgaste por el uso.

"Prueba de esto es la situación general del oleoducto que abastece de crudo la refinería de La Teja, que en los últimos meses ha sufrido pérdidas en más de una oportunidad. Esto se debe al natural deterioro y a la falta de acciones de parte de Ancap para evitar estos incidentes que afectan tanto la seguridad de su entorno como así también el medio ambiente", expresó.

El sindicato criticó que "en Ancap se ha enquistado una cultura lamentable de arreglar cuando se rompe".

"Queremos reconocer el trabajo de nuestros compañeros de Terminal del Este Barcos, que arduamente están trabajando en poder identificar el lugar de la perdida y su posterior arreglo. Si bien está tarea no les corresponde por su perfil de cargo, lo hacen por la responsabilidad de la tarea y en defensa de Ancap y la refinación. Otra muestra de compromiso de los trabajadores del Sector. Una vez más somos solo los trabajadores y trabajadoras los que buscamos solucionar los problemas de Ancap", agregó.

"Ancap tuvo que comprar combustible refinado, aumentando las ya lamentables pérdidas que el gobierno de derecha nos dejó, y este debe ser un momento para que quienes dirigen los destinos del Ente industrial más importante del Uruguay tomen conciencia de la necesidad de cambiar profundamente", añade en el texto.

