Familias reclaman por hechos violentos frente a escuela de Pando: aseguran que una pelea terminó con disparos

“Nosotros lo que queremos es seguridad”, dijo la madre de un alumno. “Estamos preocupados. Traemos a los niños a que estudien y hoy decidimos no traerlos porque tenemos miedo”, contó y afirmó que no tuvieron comunicación de las autoridades de la escuela.

“El Estado en este barrio está ausente”, aseguró otra persona de la zona. También dijeron que hubo padres que no quisieron manifestarse por temor a las represalias.

Otro hecho ocurrió en las inmediaciones del Liceo Nº1 de la ciudad de La Paz. En ese caso fueron peleas de estudiantes afuera del centro educativo.

La tía de una adolescente que estuvo involucrada en el hecho afirmó que están preocupados por la violencia en el liceo y la no intervención de las autoridades del centro.

“Antes de ayer mi sobrina se peleó con una muchacha, viene la cuñada y le pega. Hablamos acá en el liceo y la directora no estaba enterada. Llamamos a un patrullero, dijeron que no podían venir porque estaban en tránsito. Le fui a llevar un video al comisario y al policía. Le mostré a las 9:00 de la mañana, no estaba enterado tampoco”, relató y contó que hizo la denuncia.

“Que hagan algo. No puede ser que los niños se peleen en lo que es la puerta de la institución o un par de pasos y los responsables del liceo no salen, no defienden, no llaman a la Policía, no hacen nada. Entonces algo se tiene que hacer. Porque el día de mañana lastiman a una de las criaturas y qué vamos a hacer”, agregó otra familiar.