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ALLANAMIENTOS EN VISTA LINDA

Dos jóvenes de 18 y 21 años detenidos en investigación sobre amenazas con armas para usurpar viviendas

La Policía realizó varios allanamientos simultáneos en la zona del barrio Vista Linda tras la denuncia de una mujer que fue amenazada para que abandonara su casa. Se incautó una escopeta, municiones, diez celulares y una tarjeta robada.

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Dos jóvenes de 18 y 21 años fueron detenidos en allanamientos realizados por la Policía tras amenazar con armas de fuego a una mujer para que abandonara su vivienda.

Efectivos de la seccional 25 realizaron varios procedimientos simultáneos junto con equipos de la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe) en la zona de Juana Manso y calle A, en el barrio Vista Linda.

El joven de 21 años tiene tres antecedentes penales, uno por rapiña y dos por hurto, y el otro de 18 años, no tiene antecedentes. Además, se incautó una escopeta calibre 16 requerida por un hecho registrado en Durazno, dos cartuchos del mismo calibre, un cartucho calibre 357, diez celulares, una balanza de precisión, cuatro libretas de propiedad de motos y una tarjeta bancaria requerida por hurto, informó la Policía.

Foto: AFP. Buenos Aires, Argentina.
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La investigación que derivó en los allanamientos logró establecer el vínculo con una rapiña y una persona baleada, y denuncias de usurpación de viviendas con amenazas de armas de fuego.

Los detenidos están a disposición del fiscal de Flagrancia de 9º turno, Fernando Romano.

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