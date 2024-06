Familiares de joven fallecido en siniestro reclaman justicia tras fuga y omisión de asistencia de conductor

Por su parte, la pareja de Guillermo, Dahiana Cabrera, dijo que solicitaron a la Seccional 24° el análisis de las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior, pero no tuvieron una respuesta positiva. "El que lo mató anda suelto", aseguró.

La madre de Guillermo también habló con Subrayado y dijo que la Policía no se preocupó por el caso. "No me van a devolver a mi hijo, porque es la realidad, no me lo va a devolver, pero él está suelto. Hoy le tocó al mío, pero mañana le puede tocar a otra persona", manifestó.