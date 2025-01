Familiares buscan a Alan Martín Superi, de 20 años; desapareció el pasado 29 de diciembre

La denuncia fue radicada en la Seccional 17. Sin embargo, esa misma seccional cuenta con una denuncia del mismo Alan que da cuenta de un robo de cosas que, según su madre él no tenía. "A la hora de irse no llevaba nada de lo que dijo".

Por su parte, Kayra Hussman, novia de Alan, dijo que el 29 de diciembre intercambió mensajes con él. "Yo estaba trabajando, salía a las 02:00 y él me manda mensaje que me va a buscar. Yo le dije que no fuera porque no tenía ómnibus entonces yo prefería esperar ahí sentada que él fuera y él me insistió que sí", relató.

El testimonio de su novia indica que a la hora 23:30, el joven le mandó un mensaje diciendo que estaba camino a Tres Cruces. "Bajo, tomo uno para el trabajo y él nunca llegó".