Familia de uno de los adolescentes detenidos afuera del Nuevocentro Shopping afirma que no está involucrado

“Me llegó un mensaje de una compañera de mi hermano, de que estaba en la Comisaría 13 detenido. Salgo de trabajar, voy hacia la comisaría, no me dejan ver a mi hermano, no me dejan nada. Nos dijeron que a las 8 de la mañana teníamos que estar en la Fiscalía. Fuimos. Lo único que veo es a mi hermano esposado de pies y manos con 16 años”, afirmó la hermana en diálogo con Subrayado .

“Mi hermano a lo único que fue es a comprarse un pantalón. Capaz entiendo, que no era el día para ir a comprarse un pantalón. Pero él no aparece en ningún video, no aparece en ningún grupo. No era parte de ninguna de esas dos bandas, no los conoce a esos gurises”, agregó.