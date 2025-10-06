Familia perdió todo a raíz del temporal y necesita colaboración: "El viento levantó el techo; los niños se llevaron un susto grande"

El temporal de lluvia y viento que azotó el territorio en la madrugada del pasado domingo causó importantes destrozos en el departamento de Paysandú .

El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, dialogó con varios de las damnificados que contaron cómo fue el momento en que el fenómeno los sorprendió.

Esteban, uno de los damnificados, dijo que estaba acostado junto a su compañera y sus hijos cuando comenzó a escuchar el viento, sobre la hora 05:00.

"En el momento en que empezaron a temblar las paredes y el techo los levanté y nos arrimamos para el lado de la puerta. Llamé a mi hermano que vive cerca de mi casa. Llegó y en ese momento cuando salí afuera a abrir el portón el viento levantó el techo y tuve que manotear a mi hermano y a mi pareja y sacarlos para el auto".

Según relató, parte del cielorraso cayó sobre su pareja y los niños, pero no llegó a causarles lesiones. "Se llevaron un susto grande".

La familia perdió todo debido al agua: colchones, ropa, instalación eléctrica.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del 099 496 660.