RECIBÍ EL NEWSLETTER
TESTIMONIO PAYSANDÚ

Familia perdió todo a raíz del temporal y necesita colaboración: "El viento levantó el techo; los niños se llevaron un susto grande"

Esteban, uno de los vecinos damnificados, dijo a Subrayado que sus hijos y su hermano no sufrieron lesiones tras el derrumbe del cielorraso. Quienes deseen colaborar con la familia pueden hacerlo a través del 099 496 660.

viento-vivienda-temporal-paysandú
vivienda-paysandú-temporal

El temporal de lluvia y viento que azotó el territorio en la madrugada del pasado domingo causó importantes destrozos en el departamento de Paysandú.

El corresponsal de Subrayado, Pablo Blanc, dialogó con varios de las damnificados que contaron cómo fue el momento en que el fenómeno los sorprendió.

Esteban, uno de los damnificados, dijo que estaba acostado junto a su compañera y sus hijos cuando comenzó a escuchar el viento, sobre la hora 05:00.

paso el temporal y la semana comienza con tiempo fresco, pero gradual aumento de temperatura
Seguí leyendo

Pasó el temporal y la semana comienza con tiempo fresco, pero gradual aumento de temperatura

"En el momento en que empezaron a temblar las paredes y el techo los levanté y nos arrimamos para el lado de la puerta. Llamé a mi hermano que vive cerca de mi casa. Llegó y en ese momento cuando salí afuera a abrir el portón el viento levantó el techo y tuve que manotear a mi hermano y a mi pareja y sacarlos para el auto".

Según relató, parte del cielorraso cayó sobre su pareja y los niños, pero no llegó a causarles lesiones. "Se llevaron un susto grande".

La familia perdió todo debido al agua: colchones, ropa, instalación eléctrica.

Los interesados en colaborar pueden hacerlo a través del 099 496 660.

TESTIMONIOS TARDE
Temas de la nota

Lo más visto

video
NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA

Desbaratan banda extranjera que se hacía pasar por mecánicos: hay dos condenados y una mujer requerida
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
en artigas

Un hombre violó a su hijastra de 12 años, la embarazó y fue imputado por reiterados abusos sexuales
ADES

Sindicato de Secundaria convoca a un paro este martes en Montevideo por un liceo de bachillerato en La Teja
hay un detenido

Homicidio en Cordón: le dispararon a un hombre en la esquina de Cerro Largo y Piedra Alta, y hay un detenido

Te puede interesar

Besozzi tras resolución de la Corte: Según el partido, cuatro votan para un lado y cuatro para otro, me preocupa video
SORIANO

Besozzi tras resolución de la Corte: "Según el partido, cuatro votan para un lado y cuatro para otro, me preocupa"
Foto: Subrayado.
INVESTIGACIÓN DEL CASO CONTINÚA

Autopsia concluyó que niño de 2 años que cayó del Gusanito Manzana murió a causa de una infección respiratoria
Le decimos adiós al frío, dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte
A PARTIR DE ESTE MARTES

"Le decimos adiós al frío", dijo Nubel Cisneros y anunció que temperaturas superarán los 30° en el norte

Dejá tu comentario