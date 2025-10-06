Pasó el temporal y la semana comienza con tiempo fresco, pero gradual aumento de temperatura

Tras el fuerte temporal del domingo, la semana comienza con tiempo fresco de mañana y gradual aumento de temperatura en los próximos días.
Tras el fuerte temporal del domingo, la semana comienza con tiempo fresco de mañana y gradual aumento de temperatura en los próximos días. El informe de Nubel Cisneros día a día.
De acuerdo al informe de Nubel Cisneros, la mañana de este lunes comienza fresca con restos de nubosidad en las zonas noreste y sureste, manteniendo inestable el área en las primeras horas. En la tarde se mantendrá templado en el sur y este, y ligeramente cálido en el norte con cielo parcialmente nublado.
El martes la mañana estará fría a fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrá templado a cálido con cielo ligeramente nublado, manteniéndose frío en la noche.
El miércoles tendremos un inicio de jornada frío y húmedo, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente templado y buena presencia de Sol.
Lunes 6
Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 9º
Martes 7
Zona Norte: máxima 27º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 23º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º
Miércoles 8
Zona Norte: máxima 29º y mínima 10º
Zona Sur: máxima 25º y mínima 12º
Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º
