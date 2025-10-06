RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Pasó el temporal y la semana comienza con tiempo fresco, pero gradual aumento de temperatura

Tras el fuerte temporal del domingo, la semana comienza con tiempo fresco de mañana y gradual aumento de temperatura en los próximos días. El informe de Nubel Cisneros día a día.

cielo-tiempo-montevideo

Tras el fuerte temporal del domingo, la semana comienza con tiempo fresco de mañana y gradual aumento de temperatura en los próximos días.

De acuerdo al informe de Nubel Cisneros, la mañana de este lunes comienza fresca con restos de nubosidad en las zonas noreste y sureste, manteniendo inestable el área en las primeras horas. En la tarde se mantendrá templado en el sur y este, y ligeramente cálido en el norte con cielo parcialmente nublado.

El martes la mañana estará fría a fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas centro y este. En la tarde se mantendrá templado a cálido con cielo ligeramente nublado, manteniéndose frío en la noche.

temporal paysandu: 7.000 personas afectadas, 1.700 servicios de energia electrica danados, voladuras de techos y caida de arboles
Temporal Paysandú: 7.000 personas afectadas, 1.700 servicios de energía eléctrica dañados, voladuras de techos y caída de árboles

El miércoles tendremos un inicio de jornada frío y húmedo, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde se mantendrá el tiempo estable con ambiente templado y buena presencia de Sol.

Lunes 6

Zona Norte: máxima 25º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 19º y mínima 9º

Martes 7

Zona Norte: máxima 27º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º

Miércoles 8

Zona Norte: máxima 29º y mínima 10º

Zona Sur: máxima 25º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 23º y mínima 14º

