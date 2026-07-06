Familia de joven muerto en siniestro en La Barra denuncia maniobra imprudente de conductora que lo embistió

Familia de joven víctima en siniestro en La Barra denuncia que la conductora realizó una maniobra imprudente que lo llevó a la muerte.

El joven delivery de 20 años circulaba en moto y en la esquina de Víctor Haedo y Mattos Rodríguez, una zona con semáforos ubicada a pocos metros del puente de La Barra, fue embestido por un auto; el hecho ocurrió el pasado 1° de julio.

El abogado de la familia, Sebastián Serrón, dijo a Subrayado que la familia está totalmente desbastada, que solicitó acceso a la carpeta investigativa, que cuenta con testimonios y que pidió filmaciones de la zona.

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"Hay que ser muy cautos, necesitamos el informe de accidentología vial de la Dirección Nacional de Policía Científica para ver las eventuales responsabilidades (...) podría haber existido una maniobra imprudente o alguna violación de las reglas de tránsito, eso se verá en lo que respecta al avance de la investigación", comentó.

Y agregó: "Creemos que pueden existir elementos que lleven a la convicción de la Fiscalía para poder formalizar una investigación y poder imputar el delito que ella entienda".