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PAYSANDÚ

Familia de joven fallecido en siniestro denuncia encubrimiento y evasión de responsabilidades de conductor

"Fue un proceso duro de no poder procesar como familia el duelo del accidente (...) el dolor que se generó fue mucho", dijo el padre del joven.

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La familia de un joven fallecido hace seis meses en un siniestro de tránsito denuncia que el conductor del camión con el que chocó el motociclista, cambió de lugar con otra persona para evadir las responsabilidades del caso.

Los familiares de Jonathan Álvarez realizó una investigación propia y llegó a esta conclusión ya que comenzaron a recibir mensajes sobre que el hecho no había sido tal cual se indicó en un primer momento, si no que había sido otra la persona que conducía el vehículo.

"Nosotros empezamos una investigación por rumores que surgieron a los días y ese fue el dolor más grande como familia, no poder estar procesando un duelo para salir a la calle con mi otro hijo a hablar con la gente, todos los días de mañana y de tarde para ver si podíamos comprobar que realmente había habido un cambio de chofer", contó Heber Álvarez, el padre del joven.

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Y agregó: "Nos generó noches de desvelo, de mirar no sé cuántas veces el accidente para ir uniendo pedacito a pedacito a ver si podíamos encontrar testigos, testigos que veíamos que estaban ahí y te decían que no, que no habían visto nada. Por suerte encontramos gente que sí, que vio y se puso a la orden".

Álvarez comentó que tres horas después del siniestro se encontró con el supuesto chofer del camión y le pidió a la Policía para hablar con él.

"Le pregunté lo que había pasado de padre a padre porque, en realidad, todos andamos en la calle y todos podemos tener un accidente, y él me hizo un relato de una situación de que él no estaba ahí y todavía le echó la culpa a mi hijo. Entonces cuando te enteras a la semana de todo eso que fue una mentira, el dolor que se generó fue mucho. Uno se puso en el lugar de él de decir pobre hombre no la debe estar pasando bien, hubo un accidente y hay una víctima (...) y él no se puso en el lugar de nosotros; él nos pisó literalmente la cabeza", expresó.

Por su parte, Luana Monccechi, la esposa del joven dijo a Subrayado que denuncian el encubrimiento del cambio de chofer.

"Es algo que ya se demostró el descubrimiento. Lo que nos tocó hacer fue un proceso largo de no poder hacer el duelo de Jona por tener que buscar testigos, mirar la cámara del accidente, pasar noches sin dormir", manifestó.

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