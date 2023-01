Familia del joven embestido por ómnibus pide que se impute al chofer por homicidio culposo

“No tenemos muy claro si es un móvil policial o es un taxi, que lo intercepta, que lo hace parar, más allá de la concurrencia del móvil policial. Aparentemente, el chofer lo que manifiesta es que no sintió el golpe respecto de Bismarck, cuando lo embistió. Sin embargo del parte policial surge que otros policías que estaban en un comercio ahí cerquita, sí sintieron el golpe”, señaló.

“Por las imágenes, uno ve la violencia con que es embestido”, dijo y agregó: "Entendemos que eventualmente podría llegar a recaer un pedido de prisión preventiva, si se configurara acreditada la eventual omisión de asistencia".

El chofer fue emplazado, pero no se encuentra detenido, informó el abogado de la familia de la víctima. Indican que no pueden acceder a la carpeta del caso hasta el 1º de febrero. El accidente, en el que falleció el joven, tuvo lugar el pasado sábado en el barrio Peñarol y la fiscal Sabrina Flores, a cargo del caso, entró con licencia este lunes.

“Hay un criterio que viene de arriba de Fiscalía de que solo se da acceso a aquellos casos de flagrancia cuando hay detenidos. Este es uno de esos casos que no tiene la prioridad hasta el 1º de febrero que se levante la feria judicial y que recién podremos acceder al contenido de la carpeta investigativa”, sostuvo el abogado.

“Al no poder acceder a la carpeta investigativa, no te puedo dar una devolución responsable de qué es lo que dispuso (la fiscal). En principio entiendo que quedó emplazado. No se ha dispuesto ningún tipo de audiencia. Lo que estamos esperando es una audiencia con un pedido de solicitud de formalización de la investigación. Eso es lo que está esperando la familia. Entendemos que hasta que no se reintegre la doctora Flores, después del 1 de febrero no va a pasar. Presumo que habrá dado una serie de directivas primarias de órdenes fiscales”, indicó.