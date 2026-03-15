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CONFIRMÓ ANEP

Falleció una niña por meningitis; concurría a la Escuela 182 de Flor de Maroñas

Fuentes de ANEP dijeron a Subrayado que la menor cursaba 1° y que se lleva adelante un tratamiento de quimioprofilaxis entre los compañeros.

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Fuentes de ANEP dijeron a Subrayado que la menor cursaba 1° y que se lleva adelante un tratamiento de quimioprofilaxis entre los compañeros.

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escuela a la que asistia la nina que fallecio por meningitis no da clases este lunes y prepara contencion para los ninos
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Escuela a la que asistía la niña que falleció por meningitis no da clases este lunes y prepara contención para los niños
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