Una niña falleció por meningitis en las últimas horas, pertenecía a la Escuela 182 de Flor de Maroñas.
Falleció una niña por meningitis; concurría a la Escuela 182 de Flor de Maroñas
Fuentes de ANEP dijeron a Subrayado que la menor cursaba 1° y que se lleva adelante un tratamiento de quimioprofilaxis entre los compañeros.
Fuentes de ANEP dijeron a Subrayado que la menor cursaba 1° y que se lleva adelante un tratamiento de quimioprofilaxis entre los compañeros.
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