Falleció a los 80 años José Luis "Pepe" Guerra

En sus más de 60 años de carrera, publicó once álbumes como solista y más de veinte como integrante de "Los Olimareños".

En 2009, fue declarado Ciudadano Ilustre de Montevideo.

Por última voluntad del propio "Pepe" Guerra, no habrá velatorio ni ceremonia pública. Figuras de la música uruguaya y referentes políticos le dieron el último adiós en redes sociales.

En un comunicado oficial, la familia del artista y la productora AM confirmó el fallecimiento de "Pepe" Guerra y que atendiendo un pedido suyo no se realizará velatorio ni ceremonia pública.

"Pepe" Guerra falleció debido a un cáncer que padecía desde hace un tiempo. "Tristemente su cuerpo no pudo tolerar el desgaste y finalmente se fue en paz, en su casa y rodeado de sus seres queridos", indica la comunicación que se conoció en la noche de este jueves.

Comunicado oficial por el fallecimiento de Pepe Guerra

Desde la familia del artista y AM productora cumplimos con el penoso deber de comunicar el fallecimiento de Pepe. En estricto apego a su voluntad no se realizará velatorio ni ceremonia fúnebre pública. Entendemos importante informar que Pepe desde hace un largo tiempo venía sosteniendo una dura y porfiada lucha contra el cáncer, al que de manera valiente enfrentó y venció. Tristemente su cuerpo no pudo tolerar el desgaste y finalmente se fue en paz, en su casa y rodeado de sus seres queridos.

De parte de sus familiares y amigos queremos agradecer las muestras de cariño brindadas en este momento y a lo largo de toda su vida.

Tal y como Pepe lo expresaba, tanto sus restos como su guitarra, serán "enmudecidas en la tierra musical donde él soñó".