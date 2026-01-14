Falleció la mujer de 44 años que rescató a su sobrina de un auto en llamas tras un siniestro en Paysandú

En las últimas horas falleció en Paysandú Verónica Silva, una mujer de 44 años que permanecía internada desde el pasado 31 de diciembre, cuando protagonizó un trágico siniestro en la ruta 3 en el que murieron su esposo y su hija de 4 años.
El hecho ocurrió el 31 de diciembre, cuando el auto en el que iban la mujer, su esposo, su hija y su sobrina, ambas de 4 años, volcó y se prendió fuego.
El hecho ocurrió en horas de la tarde del último día del año 2025, cuando el auto en el que viajaba junto a su familia volcó y se prendió fuego. En el lugar fallecieron su esposo, de 51 años, y su hija, de apenas 4 años. Ambos murieron calcinados dentro del vehículo.
En medio del caos y el fuego, la mujer logró salir con heridas graves y rescatar a su sobrina, también de 4 años, sacándola del auto antes de que fuera consumido por las llamas.
Desde entonces, la mujer permanecía internada con quemaduras y lesiones de entidad. En las últimas horas, lamentablemente, se confirmó su fallecimiento.
La pequeña que logró sobrevivir continúa internada, se encuentra estable y bajo cuidados médicos.
La familia era oriunda de ese departamento.
