La casa en Valizas tras la explosión e incendio que provocó quemaduras graves al hombre de 82 años.

En las últimas horas falleció el hombre de 82 años que había sufrido graves quemaduras y lesiones tras una explosión de gas en su casa de Valizas, en Rocha.

El hombre había sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo y lesiones internas que comprometían su vida, por lo que fue trasladado de urgencia e internado en un centro de salud de Rocha.

La explosión provocó un incendio que afectó gran parte de la vivienda, y que se extendió a una casa lindera.

Un vecino de 31 años sufrió quemaduras en sus manos al intentar auxiliar al hombre dentro de la casa.

Temas de la nota Falleció

hombre

quemaduras