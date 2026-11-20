En las últimas horas falleció el hombre de 82 años que había sufrido graves quemaduras y lesiones tras una explosión de gas en su casa de Valizas, en Rocha.
Falleció el hombre que sufrió quemaduras y lesiones graves tras una explosión en su casa de Valizas
El hombre de 82 años había sufrido graves quemaduras y lesiones tras una explosión de gas en su casa de Valizas, en Rocha.
El hombre había sufrido quemaduras en el 80% de su cuerpo y lesiones internas que comprometían su vida, por lo que fue trasladado de urgencia e internado en un centro de salud de Rocha.
La explosión provocó un incendio que afectó gran parte de la vivienda, y que se extendió a una casa lindera.
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