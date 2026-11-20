La camioneta tipo furgón volcó y chocó contra el árbol, en la ruta 2 de Soriano. Foto: Policía Caminera.

El conductor de una camioneta tipo furgón falleció este viernes de mañana tras despistar y chocar contra un árbol en el kilómetro 275 y medio de la ruta 2, en Soriano. El hombre tenía 40 años, informó Policía Caminera.

El accidente fatal ocurrió cerca de las 5 de la mañana, y ahora se intenta determinar qué provocó el despiste del vehículo.

De acuerdo a este informe de Caminera, la camioneta transportaba productos químicos, corrosivos, por lo que se convocó a bomberos para limpiar la zona.

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Estos elementos transportados "consistían en Ácido Nítrico y Fosfórico, Hipoclorito de Sodio, Soda Caustica y otros", dice Caminera, y aclara que "las cantidades corresponden a un traslado normal, no considerado como un transporte de materiales peligrosos por ser bajo en kilos o litros, ya que no supera las cantidades denominados exentas", dice el informe oficial.

La ruta 2 en ese tramo estuvo cortada y se canalizaba el tránsito por una calle lateral.