Dos personas discutieron y una mató a otra con un disparo en la garganta: la víctima era militar

El subjefe de la Policía de Durazno, Alexis Duarte, informó que la víctima estaba en un local nocturno con otras personas, y que de allí se retiraron, recorrieron la zona céntrica y se fueron a una casa en el barrio La Calera. “Allí se da una discusión entre la víctima y una persona que es el presunto autor de este hecho, que le efectúa un disparo de arma de fuego en la zona de la garganta, ocasionándole la muerte”, relató.