Dos personas discutieron y una mató a otra con un disparo en la garganta: la víctima era militar

Un joven de 24 años, militar del Batallón 13, fue asesinado de un disparo en la garganta en las primeras horas del sábado en Durazno.
El caso continúa siendo investigado como "conflicto personal" y no hay detenidos. La víctima era militar del Batallón 13 y tenía 24 años.
La Policía investiga el hecho, que se vincula a un "conflicto personal" y no a enfrentamientos delictivos.
El subjefe de la Policía de Durazno, Alexis Duarte, informó que la víctima estaba en un local nocturno con otras personas, y que de allí se retiraron, recorrieron la zona céntrica y se fueron a una casa en el barrio La Calera. “Allí se da una discusión entre la víctima y una persona que es el presunto autor de este hecho, que le efectúa un disparo de arma de fuego en la zona de la garganta, ocasionándole la muerte”, relató.
Hasta el momento no hay detenidos.
