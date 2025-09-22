Comienzo de semana frío, algo nublado y sin lluvias; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé tiempo estable pero frío en el comienzo de la semana de vacaciones de primavera, sin lluvias.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes se presenta con tiempo frío, con restos de nubosidad en la frontera noreste y con nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. La tarde seguirá fresca a templada con cielo ligeramente nublado, previéndose nuevamente importante descenso de temperatura en la noche.

El martes tendremos una mañana fría a fresca con bancos de nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas este y sureste. La tarde mantendrá tiempo fresco a templado con cielo escasamente nublado manteniendo temperaturas frías en la noche.

El miércoles comienza frío y húmedo con nieblas y neblinas aisladas en las primeras horas principalmente en las zonas centro y este. La tarde mantendrá el tiempo estable con ambiente freso a templado en el sur y este y templado a ligeramente cálido en el resto del país con buena presencia de Sol. Lunes 22 Zona Norte: máxima 23º y mínima 8º Zona Sur: máxima 18º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 16º y mínima 10º Martes 23 Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 17º y mínima 10º Miércoles 24 Zona Norte: máxima 24º y mínima 8º Zona Sur: máxima 22º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 10º

