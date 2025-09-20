RECIBÍ EL NEWSLETTER
"Ya no saben con qué pegarme", respondió Cosse a la oposición y habló de la salida de Nane de su sector

El sector La amplia del FA dijo que a Cosse la golpean "porque es una amenaza para la derecha".

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, participó este sábado del plenario nacional de La amplia, su sector, para el cual se encuentra juntando firmas para formalizarlo dentro del Frente Amplio.

"Ya no saben con qué pegarme", respondió Cosse a una de las preguntas sobre dichos de la oposición. La vicepresidenta dijo que le "sorprende" que "una y otra vez" dirigentes políticos de derecha usen herramientas para golpearla.

"Estamos muy fuertes. Me siento muy respaldada por La amplia y por el Frente Amplio", expresó.

El sector respaldó a la vicepresidenta y dijo que la golpean "porque es una amenaza para la derecha". "Sabemos que Carolina Cosse, día tras día, es golpeada por la derecha porque para ellos es una amenaza. Ya lo intentaron antes, cuando buscaron destituirla de la Intendencia de Montevideo. Hoy, como ayer, reafirmamos nuestro respaldo enfático y total a su liderazgo, convencidos de que las transformaciones profundas requieren valentía, coherencia y un compromiso incaudicable con la gente", señala el escrito.

Respecto a las renuncias de dirigentes que atravesó La amplia en las últimas semanas, entre ellas la de Silvia Nane, Cosse dijo que la senadora tuvo sus motivos personales. "Sobre temas privados de la vida de las personas no me voy a expresar, es una frontera que no cruzamos", insistió la vicepresidenta.

