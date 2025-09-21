RECIBÍ EL NEWSLETTER
RAPIÑA EN VILLA DON BOSCO

Murió guardia de seguridad que fue baleado en una rapiña el 30 de agosto

El hombre de 47 años estaba internado grave tras recibir un impacto de bala en el abdomen, por un disparo que le propinó un delincuente al robarle la moto en su lugar de trabajo.

La rapiña fue el sábado 30 de agosto. Dos guardias de seguridad estaban trabajando en una casa en construcción en la zona cuando, pasados algunos minutos de las 8:00 de la mañana, un delincuente ingresó al lugar armado y le robó el celular y las pertenencias de los dos guardias que cuidaban la obra. Los hizo arrodillarse y les preguntó a qué hora llegaba el relevo.

El relevo justo estaba llegando. Darío Vera de 47 años estaba entrando a trabajar para cuidar la obra. Llegó al lugar en su moto tipo pollerita color negra y fue interceptado por el delincuente que, armado, lo amenazó y le robó la moto. Según la investigación, la víctima salió detrás del delincuente y este al verlo le disparó y huyó. Darío cayó herido y fue trasladado a un centro de salud.

Dada la gravedad de la herida, el caso pasó a ser investigado por el departamento de Homicidios. A dos días de la rapiña la policía realizó allanamientos y recuperó la moto, elemento importante para avanzar en la investigación.

En las últimas horas el caso dio un giro y el guardia de seguridad que estaba internado desde el 30 de agosto murió. El balazo que recibió en el abdomen ese sábado hizo que su estado se agravara con el correr de las semanas y terminó muriendo. La carátula del caso ahora es homicidio.

Los detectives que ya estaban avanzando el caso tienen identificado al autor de los disparos, según confiaron fuentes policiales a Subrayado.

