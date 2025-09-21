Dos jóvenes en estado grave tras vuelco de una camioneta en la rambla de Punta del Este

Un siniestro de tránsito en Punta del Este dejó a dos jóvenes de 20 años en estado grave este sábado.

El siniestro ocurrió en la madrugada, en rambla Lorenzo Batlle y Obenque. Allí volcó una camioneta y terminó en el predio de un edificio. Era conducida por un joven de 18 años, que resultó con lesiones leves.

Con él, iban cuatro acompañantes, uno de ellos un adolescente de 16 años que fue atendido y derivado con una fractura en su brazo derecho. También las dos jóvenes de 20 años que resultaron graves y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Entre las autoridades que trabajaron en la escena, estuvo un equipo de Bomberos.

