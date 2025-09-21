RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Dos jóvenes en estado grave tras vuelco de una camioneta en la rambla de Punta del Este

La camioneta era conducida por un joven de 18 años y también llevaba como acompañante a un adolescente de 16.

policía--noche--maldonado

Un siniestro de tránsito en Punta del Este dejó a dos jóvenes de 20 años en estado grave este sábado.

El siniestro ocurrió en la madrugada, en rambla Lorenzo Batlle y Obenque. Allí volcó una camioneta y terminó en el predio de un edificio. Era conducida por un joven de 18 años, que resultó con lesiones leves.

Con él, iban cuatro acompañantes, uno de ellos un adolescente de 16 años que fue atendido y derivado con una fractura en su brazo derecho. También las dos jóvenes de 20 años que resultaron graves y fueron trasladadas a un centro asistencial.

hombre de 43 anos fue asesinado de varios disparos en el barrio tres ombues
Seguí leyendo

Hombre de 43 años fue asesinado de varios disparos en el barrio Tres Ombúes

Entre las autoridades que trabajaron en la escena, estuvo un equipo de Bomberos.

Temas de la nota

Lo más visto

video
fatal

Una cámara captó el choque fatal en Punta Gorda: IMM reconoce que hay un desperfecto en la curva, dijo vecina
atraco en club de polo

Rapiñeros atacaron con hachas a funcionarios del club de polo de Carrasco para robar; dejaron a uno grave
kilómetro 9 de ruta 5

Una joven murió en un accidente en los accesos a Montevideo; su abuelo dijo que un camión los encerró y los hizo chocar
31ª edición en paysandú

Encuentro con el Patriarca: la Policía detuvo en ruta a dos jinetes y a un conductor alcoholizados
MALDONADO

Dos jóvenes en estado grave tras vuelco de una camioneta en la rambla de Punta del Este

Te puede interesar

Murió guardia de seguridad que fue baleado en una rapiña el 30 de agosto
RAPIÑA EN VILLA DON BOSCO

Murió guardia de seguridad que fue baleado en una rapiña el 30 de agosto
Dos personas discutieron y una mató a otra con un disparo en la garganta: la víctima era militar video
HOMICIDIO en durazno

Dos personas discutieron y una mató a otra con un disparo en la garganta: la víctima era militar
Condenaron a 12 personas por préstamos Gota a gota: delincuentes eligen a la población comercial más vulnerable video
HABLÓ EL JEFE DE POLICIA DE PAYSANDÚ

Condenaron a 12 personas por préstamos "Gota a gota": delincuentes eligen "a la población comercial más vulnerable"

Dejá tu comentario